Matilde Caputo, la crevalcorese che vola sulle rotelle

Matilde Caputo (Tm Roller Academy), atleta della Nazionale Italiana, si è aggiudicata la Coppa del Mondo a Göttingen (Germania), in coppia con Jacopo Campoli (Imola Roller).

Matilde ottiene anche il secondo posto nel singolo nella categoria Cadetti.

Ha quindici anni, vive a Crevalcore e si sta preparando per i prossimi Campionati Europei ad Andorra, che si terranno a settembre, e i Campionati Mondiali in Argentina a novembre.

A giugno scorso, in occasione della Festa dello sport, l’Amministrazione Comunale le aveva conferito un riconoscimento per il suo impegno.

Bravissima Matilde Caputo, continua così.

dalla pagina Fb Comune Crevalcore