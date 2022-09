Partecipazione a fiere dell’editoria e del libro: al via l’avviso per il sostegno alle case editrici

La L.R. n.13/2021 ‘Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro”, riconosce l’editoria del libro quale settore rilevante dell’industria culturale e creativa del territorio regionale, supportandone lo sviluppo e l’internazionalizzazione della produzione. In quest’ottica la Giunta regionale ha approvato un avviso che, nell’attuare le previsioni della legge, si propone di sostenere la partecipazione delle Case Editrici del territorio regionale alle Fiere dell’Editoria del Libro che si svolgono in Italia o in altri Paesi.

Possono presentare richiesta di contributo le Case Editrici che abbiano sede in Emilia-Romagna e presentino i requisiti di ammissibilità indicati nell’Avviso. A disposizione complessivamente 150.000 Euro per il finanziamento delle domande relative alla partecipazione a una o più delle seguenti Fiere, svolte tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022:

Fiere svolte in Italia

Bologna: Bologna Children’s Book Fair

Firenze: Didacta Italia

Firenze: Testo Firenze

Lucca: Lucca Comics & Games

Milano: BookPride

Palermo: Una marina di libri

Roma: Più Libri più Liberi

Torino: Salone Internazionale del Libro di Torino

Bologna: Bologna Children’s Book Fair Firenze: Didacta Italia Firenze: Testo Firenze Lucca: Lucca Comics & Games Milano: BookPride Palermo: Una marina di libri Roma: Più Libri più Liberi Torino: Salone Internazionale del Libro di Torino Fiere svolte in altri Paesi

Angoulême (Francia): Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême

Francoforte (Germania): Frankfurter Buchmesse

Guadalajara (Messico): Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Leipzig (Germania): Leipziger Buchmesse

Londra (Gran Bretagna): The London Book Fair

Parigi (Francia): Salon du Livre de Paris

Pechino (Cina): Beijing International Book Fair

Praga (Repubblica Ceca): Book World Prague

Seoul (Corea): Seoul International Book Fair

Shanghai (Cina): China Shanghai International Children’s Book Fair

Sharjah (Emirati Arabi Uniti): International Book Fair

Può essere ammessa al contributo anche la partecipazione a Fiere svolte in Italia o in altri Paesi e non comprese nell’elenco purché adeguatamente motivata dalla Casa Editrice richiedente sulla base della coerenza tra la specificità tematica della fiera e la specializzazione o peculiarità della propria produzione editoriale.

Sono ammissibili le spese connesse alla partecipazione in presenza, tramite stand individuali o collettivi, tra cui l’iscrizione alla Fiera, il diritto di plateatico-affitto dello spazio espositivo, l’ingaggio di personale esterno, il viaggio, vitto e alloggio del personale dipendente dell’impresa, la progettazione, l’allestimento e la pulizia dello stand, i trasporti e le assicurazioni.

Ogni Casa Editrice può presentare una sola domanda di contributo, relativa alla partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche. La domanda deve essere inviata tramite PEC, secondo le indicazioni dell’Avviso (vedi sotto), entro il 20 settembre 2022.

In occasione della pubblicazione del bando il nostro sito dedica all’editoria del libro emiliano-romagnola un’area tematica, con approfondimenti sulla legge, sulla programmazione degli interventi, sulla filiera regionale e sulla storia dell’editoria in Emilia-Romagna attraverso i patrimoni conservati negli istituti culturali del territorio.

Per tutti i dettagli:

L.R. 13/2021. Avviso per il sostegno alle Case editrici emiliano-romagnole per la partecipazione a Fiere dell’editoria del libro – anno 2022

regione.emilia-romagna.it