Agli utenti che non hanno ancora ritirato il nuovo bidone dell’indifferenziato, nei prossimi giorni saranno recapitate delle lettere con le nuove date del Punto di distribuzione:

Per i cittadini:

Ad ogni utenza verrà consegnato un contenitore da 120 litri.

Il Punto Distribuzione sarà presso il Centro di Raccolta in Via Gramsci 5 nei seguenti giorni ed orari:

martedì 23 e giovedì 25 agosto, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dal 27/08/2022 al17/09/2022:

martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00

sabato, dalle 9.00 alle 16.00

Per le aziende:

– che necessitano del bidone fino a 120 litri, il punto distribuzione sarà presso il Centro di Raccolta in Via Gramsci 5 nei seguenti giorni ed orari:

martedì 23 e giovedì 25 agosto, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dal 27/08/2022 al17/09/2022:

martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00

sabato, dalle 9.00 alle 16.00

– che necessitano di un bidone di volumetria maggiore o di altre informazioni, sono pregate di rivolgersi direttamente all’Ufficio tecnico di Geovest all’indirizzo e-mail: ufficiotecnico@geovest.it e di NON recarsi ai punti di distribuzione.

Chi non avesse ricevuto la lettera, può recarsi ugualmente al Punto di distribuzione. Occorre il nominativo dell’intestatario della Tariffa Rifiuti (TARI).

E’ possibile anche delegare al ritiro parenti o conoscenti compilando la delega .

Per informazioni è possibile scrivere a: info@geovest.it oppure telefonare al Numero Verde 800 276650.

