Sala Bolognese, settembre in Villa: attività in preparazione all’inizio della scuola

Bangherang APS vi aspetta a Villa Terracini dal 5 al 9 settembre e dal 12 al 14 settembre, dalle ore 9 alle ore 12:30, per prepararsi insieme all’inizio della scuola: un’occasione per terminare i compiti delle vacanze, ripassare in vista dell’inizio di un nuovo ciclo di studi e sperimentare attività e laboratori.

Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni, da coloro che cominceranno la prima media a coloro che cominceranno la prima superiore.

La partecipazione è gratuita. Progetto finanziato dalla Fondazione Con i Bambini.

Per iscriversi: https://forms.gle/W5nvkMzuiHrouJQS6

Per info: info@bangherang.it

E’ disponibile la locandina completa dell’iniziativa.

comune.sala-bolognese.bo.it