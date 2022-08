Persiceto e Calderara: Bed&Bike e ricettività bike friendly

Il primo Bed&Bike sulla Ciclovia del Sole è in cerca di gestori. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha infatti pubblicato in Gazzetta il bando che assegna l’edificio di nuovissima realizzazione a ridosso della stazione. Il termine per la presentazione delle offerte è il 22 agosto 2022 alle ore 13 (la concessione è di 5 anni rinnovabile per altri 5).

L’ostello a due ruote è stato pensato per le esigenze dei cicloturisti che affollano la Ciclovia ma che ad oggi non hanno una ricettività ritagliata su misura. Tre camere con bagno, una hall per reception e accoglienza, uno spazio riservato alla ciclofficina, per clienti e passanti.

Il tutto a due passi da quella che presto diventerà una vera e propria “ciclostazione”: il primo tassello di una trasformazione iniziata di concerto con il Territorio Turistico di Bologna e Modena, che prevede un info point presso i locali della ex-biglietteria della stazione, il Bed&Bike e la riconversione del vecchio capannone Arte Meccanica che il Comune ha deciso di ristrutturare e che presto verrà assegnato per dare un impulso al turismo green e alla sostenibilità ambientale. Un polo che punta a diventare un riferimento per chi si sposta sulla Ciclovia del Sole, anche quando il tratto, che oggi va da Mirandola a Osteria Nuova (Sala Bolognese), sarà completato e comprenderà Bologna e l’Appennino verso Firenze.

Proprio in vista del completamento verso Bologna, anche Calderara ha di recente lanciato un bando rivolto ad albergatori e ristoratori che intendono offrire servizi bike ai turisti di passaggio. Entro il 30 di settembre sarà quindi possibile richiedere contributi a fondo perduto fino a 1.500 euro per la realizzazione di ricoveri, rastrelliere, colonnine per il gonfiaggio e per la ricarica dei mezzi elettrici.

Si tratta di due azioni che perseguono le finalità indicate da Territorio Turistico Bologna-Modena, sia di sostegno ai servizi turistici sia per la valorizzazione del sistema economico gravitante lungo l’importante infrastruttura.

Grazie al lavoro sinergico dei Comuni, del Territorio Turistico e del settore mobilità della Città metropolitana, la Ciclovia del Sole mese dopo mese registra infatti passi in avanti importanti sia sul fronte dell’infrastruttura che della promozione e qualità dei servizi, a dimostrazione dell’accresciuta consapevolezza sull’importanza di una nuova forma di turismo lento, che lascia ricchezza sul territorio e incentiva un’accoglienza di prossimità e autenticità.

Qui il bando di gara per la concessione Bed&Bike a San Giovanni in Persiceto

Qui info per il bando del Comune di Calderara di Reno

cittametropolitana.bo.it