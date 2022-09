Crevalcore, installazione nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Nei giorni scorsi sono state installate nel parcheggio del parco nord le prime due colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Al momento non ancora funzionanti, sarà compito di Enel Distribuzione a dover procedere con il collegamento alla rete elettrica.

Prossimamente l’impresa affidataria della concessione procederà con il posizionamento di altre tre colonnine: due nel parcheggio dietro al vecchio distributore di benzina in viale Amendola, l’altra dove erano precedentemente posizionate le casette di legno utilizzate dai commercianti delocalizzati a causa del sisma in viale Italia.

Ogni colonnina sarà al servizio di due parcheggi, per un totale di dieci posti auto riservati ai soli possessori di auto elettriche in fase di ricarica.

L’intervento si inserisce nel piano di progressivo incremento dell’utilizzo di energie rinnovabili da parte dell’Amministrazione Comunale e di offerte in tal senso alla propria cittadinanza.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore