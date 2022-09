Decennale sisma, il coraggio e la paura: il cardinale Zuppi protagonista del podcast della Regione

Paura e coraggio. Sono sicuramente due tra i sentimenti, gli stati d’animo che gli emiliano-romagnoli hanno più vissuto oltre dieci anni fa, quando il 20 e il 29 maggio 2012 una serie di scosse di terremoto sconvolsero l’Emilia. Ma cos’è davvero la paura? Cosa significa in concreto il coraggio? E quale è stato il loro ruolo in quei giorni tragici del sisma e in tutti i successivi anni della ricostruzione?

Di sicuro paura e coraggio sono due emozioni legate a doppio filo, perché “il coraggio è amare più della propria paura”: a dirlo è il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. La Regione Emilia-Romagna lo ha scelto come ospite di una delle puntate del podcast “Emilia più di prima”, che attraverso le parole di esperti, testimoni, protagonisti ripercorre dieci anni di ricostruzione e racconta cosa significa risollevarsi insieme.

“La paura è una reazione più che comprensibile, direi anche necessaria- ragiona Zuppi-, perché se uno non ha paura dei pericoli è rischioso per lui e per gli altri, perché è un incosciente. La paura se ben compresa ci aiuta a evitare i rischi”. E proprio per questo, prosegue il cardinale, “il coraggio ce l’ha chi ama. Non perché non ha paura, ma perché ama più della propria paura”. Ecco allora che “di coraggi ne abbiamo tanti- spiega il presidente della CEI-, perché ognuno di noi ha gli esempi di tante persone che in maniera incredibile hanno dimostrato un coraggio straordinario”.

La ricostruzione dei luoghi di culto