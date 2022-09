Terred’Acqua, modifiche alla viabilità su via Crevalcore e via Bologna

Da lunedì 5 settembre a venerdì 7 ottobre Anas spa ha previsto modifiche alla viabilità per consentire lavori di risanamento superficiale della pavimentazione stradale in alcuni tratti della SS 568 di Crevalcore: senso unico alternato nei tratti che saranno interessati di volta in volta dai lavori, in corrispondenza del centro abitato di Amola, su via Bologna e per gran parte di via Persicetana.

Il cantiere sarà attivo nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18 esclusi i giorni festivi, e interesserà di volta in volta tratti stradali non superiori a 450 metri, nei tratti compresi dal km 18+000 al km 21+000 (località Amola) e dal km 27+000 al km 37+245 (dall’intersezione tra via Bologna con via Mascellaro e per gran parte di via Persicetana fino alla località Bargellino).

Nell’area di cantiere saranno in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso.

