Elezioni, Piccinini (M5S): “Con più inceneritori Salvini vuole riportare l’Italia nella preistoria”

“Salvini con la sua infinita voglia di bruciare rifiuti evidentemente vuole riportare l’Italia e l’Emilia-Romagna nella preistoria, altro che innovazione e futuro. D’altronde è davvero paradossale che si pensi di costruire nuovi inceneritori proprio quando anche l’Europa ci chiede di puntare con più decisione sull’economia circolare”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in replica alle dichiarazioni di Matteo Salvini rilasciate questa mattina a Bologna. “Su elettrico e nucleare pulito Salvini, come ci ha da tempo abituati, dice delle castronerie tra l’altro smentite anche dal suo stesso partito in Emilia-Romagna. La Lega in Regione, infatti, ha votato convintamente la legge sulle comunità energetiche, una delle più avanzate in Italia, che va nella direzione diametralmente opposta a quella indicata da lui oggi. Sostenere che puntando solo su elettrico saremo sempre dipendenti dalla Cina è un’altra sua boutade da bar visto che la vera sfida, semmai, è quella di contribuire a creare il know-how per produrre i pannelli fotovoltaici in Italia e non quella di affidarsi a tecnologie inesistenti come quella del cosiddetto ‘nucleare pulito’ che è e resta una contraddizione in termini” conclude Silvia Piccinini.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna