Persiceto: nuovo orario di apertura della Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti

Da lunedì 5 settembre 2022 la Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti adotterà un nuovo orario di apertura in via sperimentale. Dal 12 settembre anche le altre biblioteche passeranno dall’orario di apertura estivo a quello invernale.

Il nuovo orario di apertura della Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti che interesserà sia il servizio di prestito che l’accesso alle sale studio e sarà così articolato: lunedì ore 14.30 – 19.00

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8.30 – 19.00

sabato ore 8.30 – 13.00 Le altre biblioteche proseguiranno con l’orario estivo fino a sabato 10 settembre: Biblioteca “R. Pettazzoni” , dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13

, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 Biblioteca “G.C. Croce”, sezione ragazzi dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 Da lunedì 12 settembre saranno invece aperte secondo l’orario invernale: Biblioteca “R. Pettazzoni” lunedì e giovedì ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 martedì, mercoledì e venerdì ore 14.30-18.00 sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Biblioteca “G.C. Croce”, sezione ragazzi dal lunedì al venerdì ore 14.30 – 18.30 sabato ore 9.00-13.00

