Incendio in via Fratelli Cervi ad Anzola dell’Emilia

Incendio, nel pomeriggio, in una palazzina di via Fratelli Cervi ad Anzola dell’Emilia. A comunicarlo in tempo reale il sindaco stesso, Giampiero Veronesi, che tramite il proprio profilo Facebook scriveva: “In questo momento in via Fratelli Cervi ad Anzola dell’Emilia (zona Banca BPER) è in corso un importante incendio in una palazzina. Prego tutti, in particolare i miei concittadini, di non transitare in quella zona. Grazie!”.

Le fiamme sarebbero scaturite nella parte superiore dell’edificio, in cui era in corso un intervento edile.

Non si segnalano feriti.