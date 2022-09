Lavori sulla Trasversale di Pianura, traffico chiuso dalle 20 del 2 settembre

Chiusura in vista per un tratto della Trasversale di Pianura a causa di lavori di riparazione della rete idrica. A partire dalle ore 20 di venerdì 2 settembre e fino al primo pomeriggio di sabato 3 il traffico veicolare sulla trasversale di pianura, dall’intersezione con la S.P. 18 Padullese a via Sant’Antonio-Canaletta in comune di Argelato, sarà pertanto interdetto.