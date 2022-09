Per consentire di accedere in sicurezza alla scuola secondaria di primo grado “Mameli”, durante tutto l’anno scolastico sarà vietato l’accesso in via Fermi a tutte le categorie di veicoli a motore provenienti dalle vie Andrea Costa e Caduti del Lavoro dalle ore 7.30 alle ore 8.10 dei giorni feriali, escluso il sabato.

Il divieto di accesso sarà in vigore dal 15 settembre 2022 al 15 giugno 2023.

