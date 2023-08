Acqua scura a Longara: i chiarimenti di Hera

Di seguito, per opportuna conoscenza, la risposta appena ricevuta:

In merito alle segnalazioni lette sui social nonché a quelle direttamente ricevute relativamente all’acqua scura a #Longara , ho scritto ad Hera chiedendo spiegazioni.

“Nei gg scorsi è stato installato un riduttore di pressione in via Persicetana vecchia a Bologna. Quel tratto di rete alimenta anche Longara-Bargellino. I lavori hanno determinato momenti di calo di pressione e conseguente acqua scura. Da oggi non dovrebbero manifestarsi più problemi”.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone