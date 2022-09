Zecchino D’Oro Channel al via su Prime Video Channels

È online su Prime Video Channels “Zecchino d’Oro Channel” il nuovo canale on demand, primo canale ufficiale dello Zecchino d’Oro su questa piattaforma, dedicato all’intrattenimento per i più piccoli, in particolare i bambini delle fasce d’età dai tre agli otto anni, ma anche per tutta la famiglia.

Uno spazio virtuale protetto, ideale per trascorrere del tempo insieme guardando i successi dello Zecchino d’Oro, ma non solo. Tra le proposte, infatti, oltre all’intrattenimento musicale della library Zecchino d’Oro-Antoniano, sono disponibili anche alcune produzioni originali di KidsMe, la children content factory del Gruppo DeAgostini Editore, tra cui Bingo Bombo, La fattoria di Orlando, Yo Yoga e molti altri.

Grazie a questo nuovo canale dedicato, lo Zecchino d’Oro sarà presente tutto l’anno nelle case delle famiglie, in aggiunta allo storico appuntamento con la trasmissione televisiva, per accompagnare i bambini nella loro crescita quotidiana passo dopo passo. Un mondo di contenuti sempre disponibile per tutta la famiglia: 543 episodi già al lancio del canale e fino a mille episodi entro i primi due anni con 45 titoli unici tra serie TV, One Off e concerti.

La programmazione, in costante aggiornamento, prevede i cartoni e i video delle passate edizioni dello Zecchino d’Oro, le canzoni del Coro raggruppate per tematiche – tra cui Impariamo con la musica, Viva la pappa, Tutti a Nanna – per scandire la giornata dei piccoli utenti, oltre a tantissimi altri contenuti nuovi ed esclusivi dal backstage dello Zecchino d’Oro. L’offerta si arricchirà ogni mese con almeno due nuove serie e titoli extra a dicembre, in vista del Natale.

Zecchino d’Oro Channel è disponibile per i clienti Prime sottoscrivendo un abbonamento aggiuntivo con un periodo di prova gratuita di quattordici giorni.

Per ulteriori informazioni: www.zecchinodoro.org

Ufficio Stampa: Atlantis Company