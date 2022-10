24 ottobre: Crevalcore, interruzione idrica programmata

Per poter effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice di Finale Emilia nel tratto di via Signata, si rende necessaria una chiusura della condotta idrica adduttrice, e conseguente sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nel territorio comunale di Crevalcore nelle frazioni di Caselle, Palata Pepoli, Galeazza e Bevilacqua. Tale interruzione potrà interessare anche alcune utenze limitrofe al cantiere in Via Signata.

L’intervento avrà inizio lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 22:00 e finirà, salvo imprevisti, il giorno successivo martedì 25 ottobre 2022 intorno alle ore 16:00.

In caso di maltempo, i lavori saranno riprogrammati nei medesimi orari al primo giorno infrasettimanale utile.

Nella giornata successiva potranno verificarsi lievi cali di pressione nell’erogazione dell’acqua potabile per consentire il ripristino dei normali livelli nei serbatoi.

