Persiceto, nuovo percorso ciclo-pedonale in via Castelfranco

Nell’ambito degli interventi a favore della mobilità dolce promossi dal Comune sul territorio, in via Castelfranco è stato realizzato un percorso ciclo-pedonale installando un cordolo delimitatore sul lato ovest dove era presente solo un percorso pedonale non protetto. Contestualmente anche la segnaletica orizzontale è stata adeguata alle nuove caratteristiche. Nel tratto verso via Braglia è stato allargato il marciapiede esistente fino a 2,5 metri di larghezza complessiva al fine di poterlo utilizzare come percorso ciclo-pedonale. All’altezza del parco dell’orto botanico nei pressi dell’intersezione tra via Castelfranco e via San Martino l’attraversamento pedonale esistente è stato rialzato in modo tale da aumentare la sicurezza degli utenti più deboli della strada. La creazione della corsia ciclo-pedonale lungo il tratto di via Castelfranco prevede inoltre un restringimento delle corsie di marcia, in modo da rallentare la velocità di circolazione dei veicoli.

pagina Fb Comune Persiceto