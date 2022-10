A Bologna la Change Makers Night dal titolo “Come superare le disuguaglianze tra generazioni”

“Come superare le disuguaglianze tra generazioni” è questo il tema principale della prossima Change Makers Night, l’evento serale organizzato dalla community dei giovani che vogliono promuovere cambiamento in ambito sociale, economico, culturale, ambientale e tecnologico. L’evento si terrà martedì 18 ottobre, dalle 18,30, al DAS – Dispositivo Arti Sperimentali in Via del Porto 11/2 a Bologna. L’ingresso è gratuito.

La community dei Change Makers dialogherà con Salvatore Morelli, direttore del GC Wealth Project presso lo Stone Center della City University of New York e membro del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità.

L’attività di ricerca di Morelli è principalmente focalizzata sulle metodologie di stima della concentrazione di ricchezza personale, sul ruolo dei trasferimenti di ricchezza intergenerazionale e la loro tassazione. Morelli sarà intervistato da Alice Facchini, giornalista della redazione di Change Makers Magazine.

Nel corso della serata verrà presentato Coopstartup Change Makers, il bando che supporta la nascita di startup cooperative che puntano a generare un impatto positivo per le persone, per le comunità e per il pianeta. Il bando offre formazione gratuita, servizi di accompagnamento alla creazione di impresa e un contributo di 50.000 euro a fondo perduto per le cinque migliori idee progettuali. Alla presentazione interverranno Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna e Gianluigi Granero, direttore della promozione attiva di Coopfond. Ci sarà la testimonianza della startup cooperativa NonStudio, specializzata nella realizzazione di videogiochi educativi e formatasi proprio grazie al supporto del programma Coopstartup.

Durante la Change Makers Night verranno anche premiate startup e ricercatori che hanno vinto la Call4Ideas di Think4Food 2022, il progetto di open innovation per la filiera cooperativa agro – alimentare promosso da Alma Vicoo, il centro universitario per la cooperazione, e realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio di Bologna.

A chiudere la serata ci sarà una sessione di speed date filosofici curati da Start You Up e da Filò, l’associazione di promozione sociale in cui pedagogisti e filosofi dell’Università di Bologna studiano le esperienze di pratica filosofica in Italia e all’estero.

