Calderara di Reno, incontro con Tom Benjamin per Biblioteca in festa 2022

Biblioteca in festa 2022, il cartellone di eventi che festeggia il compleanno numero 28 della Biblioteca comunale di Calderara “Rinaldo Veronesi”, si tinge sempre più di giallo. Il protagonista della seconda serata del ciclo dedicato ai romanzi di questo genere ambientati a Bologna, dopo l’incontro con Loriano Macchiavelli, sarà giovedì 6 ottobre Tom Benjamin. Lo scrittore inglese presenterà alla Casa della Cultura “Italo Calvino” a partire dalle ore 21 i suoi libri ambientati a Bologna e pubblicati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Paolo Ghezzi, artista e personaggio del libro, e Stefano Dardani, responsabile della biblioteca di Calderara, dialogheranno con l’autore.

Tom Benjamin

Ha iniziato la sua carriera come reporter nel nord di Londra prima di diventare un portavoce di Scotland Yard dove era un assiduo frequentatore, per motivi professionali, del suo famoso Black Museum. Ha continuato a lavorare nel settore degli aiuti internazionali e della sanità pubblica prima di trasferirsi a Bologna con la moglie italiana. Il primo lavoro a Bologna come portiere in una mensa per senzatetto ha contribuito a ispirare il suo debutto A Quiet Death In Italy. Seguono nel 2021 The Hunting Season, a tema gastronomico, e nel 2022 Requiem in la Rossa, che esplora il ricco patrimonio musicale e didattico di Bologna. Il detective inglese Daniel Leicester, protagonista dei 3 romanzi, percorre i portici ombrosi della “città rossa” in una serie che evoca la bellezza di Bologna.

