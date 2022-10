Persiceto: arriva il Festone di San Matteo della Decima

Il “Festone” di San Matteo della Decima, giunto quest’anno alla sua 44ª edizione, è nato come festa del ringraziamento, con la quale i contadini erano soliti ringraziare per i frutti della terra ricevuti durante l’anno a conclusione del tempo del raccolto. Il tradizionale appuntamento tornerà nella frazione di Persiceto da venerdì 7 a domenica 9 ottobre con un programma ricco di spettacoli, eventi culturali, religiosi e sportivi, attività per bambini, intrattenimenti musicali, street food con specialità e sapori autunnali. Accanto agli appuntamenti più tradizionali quest’anno ci sarà però una novità: una ricca offerta di eventi pensata e organizzata direttamente dai giovani del territorio. L’intera manifestazione è promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con L’Accento Promotion srl, Pro Loco Persiceto e Parrocchia di San Matteo della Decima.

“Il Festone di San Matteo della Decima – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – torna ad animare il paese con tanti appuntamenti per tutte le età. Per ricordare le origini della manifestazione verrà allestito il Villaggio agricolo, con la partecipazione di aziende agricole e associazioni locali, ma accanto alla tradizione questo Festone propone anche una novità: i ragazzi quest’anno si sono resi parte attiva della festa organizzando vari tornei sportivi (di basket, calcio, tennis, pattinaggio, ballo e recitazione) con cui riappropriarsi delle piazze dopo due anni di pandemia. Altro evento straordinario che vedrà la partecipazione attiva di tanti giovani sarà anche Ingranaggi musicali, il progetto itinerante che in questi ultimi due anni ha coinvolto i comuni dell’Unione Terred’acqua, dando spazio all’esibizione musicale di band emergenti e alla presentazione di alcune attività imprenditoriali innovative. E non dimentichiamo infine l’appuntamento con Discoring, un’occasione per divertirsi insieme con la musica. Completa la varietà del programma anche la ricca proposta di eventi della Parrocchia di Decima che culminerà con lo spettacolo dei fuochi piro-musicali previsti per domenica sera, a chiusura della manifestazione. Per questo Festone quindi non solo tradizione ma anche tanta innovazione e spazio alle nuove generazioni”.

Leggi qui le modifiche alla viabilità di Decima previste in occasione del Festone.

Festone di Decima – edizione 2022

Venerdì 7 ottobre

ore 19.00, via Cento e piazza Fratelli Cervi, Apertura delle aree commerciali, street food, villaggio agricolo e stand associazioni. Giochi e laboratori per bambini e ragazzi a cura de La Decima Scuola

ore 19.00, Superbar Tiffany, via Cento 227, Dj set

ore 20.30-23, Teatro parrocchiale, pesca di beneficenza

ore 20.45, via Cento e piazza Fratelli Cervi, inaugurazione del Festone di Decima

ore 21.00, piazza Mezzacasa, “Ingranaggi musicali”, giovani, musica e start up si incontrano. Evento a cura delle associazioni Bangherang e Bernstein. Band musicali: Albatros, Lucky Murphy e Fire Serpents. Progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con Ufficio di Piano Distretto Pianura Ovest e Tavolo politiche giovanili dell’Unione Terred’acqua.

ore 21.00, via Cento, “I Giochi di una volta”

Sabato 8 ottobre

ore 10.00, piazza Fratelli Cervi, Giochi e laboratori per bambini e ragazzi a cura de La Decima Scuola

ore 10.00-12.00, via Cimitero Vecchio 17, 25° anniversario della Scuola dell’infanzia “Annina Antonangeli Scagliarini”: area Letture a cura della Biblioteca “R. Pettazzoni”, area Loose parts a cura delle insegnanti della scuola, area Selfie, animazione, caldarroste, gioco “Il compleanno di tutti” a cura dell’Associazione La Decima Scuola, mostra fotografica “La nostra scuola da ieri ad oggi”, installazione “1000 auguri per l’Infanzia Scagliarini”

ore 10.30, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa per gli ammalati

ore 11.00, piazza Fratelli Cervi, Laboratorio di pasta fresca, a cura dell’Associazione Amici del Sacro Cuore

ore 14.30, nuovo impianto Mountain-bike, via Arginino 10, 33° Trofeo Termoidraulica Forni a ricordo di Amedeo Cremonini e Giordana Roncaglia, gara di Cross Country a cura di Asd Ciclistica G. Bonzagni

ore 10.00, piazza Fratelli Cervi, Nutella Party a cura de La Decima Scuola

ore 16.30-18.30, piazzetta del Centro Civico (via Cento 158/a), “L’accampamento dei lettori”, a cura dei lettori volontari Nati per leggere e dei bibliotecari: 6 super lettori dentro 6 tende colorate con 6 temi bizzarri e divertenti; prenotazione consigliata (tel. 051.6812061, bibliotecadecima@comunepersiceto.it)

ore 15.00-22.00, Campo da Basket di Via Cento, Overturnedatzeropoint, tornei di basket e calcio tennis accompagnati da musica, food&drink, in collaborazione con Asd Calcio Decima e Cisanova Basket. Instagram: @overturnedzeropoint2k22

ore 16.30, parcheggio in via Sicilia 1/a, “La Cisanòva”, passeggiata guidata nell’ambito dell’iniziativa “VisitPersiceto” con assaggi a sorpresa, a cura di Agen.Ter in collaborazione con l’Associazione Co.Me.Te. Durata: circa 1-1,15 h – Costo: € 15,00 a persona – Prenotazioni: tel. 051.6871757 dal lunedì al venerdì ore 9-18, visitpersiceto@gmail.com

ore 17.00-18.30, piazza Mezzacasa, “Musical Fantasy”, spettacolo musicale con gli allievi dell’Associazione Recicantabuum

ore 18.00, via Cento e piazza Fratelli Cervi, Apertura delle aree commerciali, street food, villaggio agricolo e stand associazioni

ore 19.00, Superbar Tiffany, via Cento 227, Musica dal vivo anni ’80-’90

ore 20.30-23.00, Teatro parrocchiale, pesca di beneficenza

ore 20.00-21.15, piazza Mezzacasa, “Il Microfono è vostro”, spettacolo musicale a cura dell’Associazione Recicantabuum

ore 21.30, piazza Mezzacasa, Discoring on Tour featuring Guest Mak Dj / Steve the voice

Domenica 9 ottobre

Festa del Ringraziamento, Sante Messe alle ore 8.30, 10.00 e 11.30; ore 18.00, Santo Rosario; ore 18.30, Canto del Vespro; ore 19, processione fino al Chiesolino e benedizione in piazza

ore 9.00-13.00 e 15.00-19.00, Teatro parrocchiale, pesca di beneficenza

ore 9.30-12.30 e 14.30-18.00, Sala espositiva Marefosca, via Cento 240, “Un libro per amico”, esposizione di libri usati promossa da associazione culturale Marefosca, Circolo Mcl di Decima, Centro Missionario sezione di Decima; i visitatori potranno ritirare gratuitamente uno o più libri esposti

ore 10.00, via Cento e piazza Fratelli Cervi, Apertura delle aree commerciali, street food, stand associazioni, villaggio agricolo con esposizione animali

ore 10.00, piazza Fratelli Cervi, Giochi e laboratori per bambini e ragazzi a cura de La Decima Scuola

ore 15.00, piazza Fratelli Cervi, Pigiatura dell’uva

ore 15.00-20.00, Campo da Basket di Via Cento, Bunker al Basket, Bunker writing art jam, giocoleria, esibizioni e laboratorio di teatro, Dj set

ore 16.00-18.00, piazza 5 Aprile, Festone sui pattini, esibizioni dei pattinatori della Polisportiva Persicetana sezione Pattinaggio

ore 17.00, , piazza Mezzacasa, Animazione e spettacolo con i ragazzi di Ritmo Danza

ore 18.00, Superbar Tiffany, via Cento 227, Dj set

ore 20.00, conclusione della manifestazione con lo spettacolo dei fuochi piromusicali

