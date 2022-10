Cinema, in Emilia-Romagna dieci nuove produzioni nazionali e internazionali sostenuti dalla Regione

Cinque opere cinematografiche, una televisiva e quattro documentari. Sono 10 le nuove produzioni selezionate e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna con oltre 1,1 milioni di euro nella seconda sessione di valutazione del bando rivolto a imprese nazionali e internazionali per il sostegno alla realizzazione di opere audiovisive.

Il nucleo, composto da Elena Pagnoni di Agis Emilia-Romagna, Marco Cucco del Dams di Bologna e Fabio Abagnato della Emilia-Romagna Film Commission, ha valutato 16 progetti (dei 21 pervenuti agli uffici della Regione), proponendo alla Giunta la graduatoria che è stata presentata in conferenza stampa, dall’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori.

La novità nel bando, la sezione riservata a progetti di assoluto rilievo per la valorizzazione della cultura cinematografica, ha favorito il sostegno, nella precedente sessione, all’opera cinematografica di Marco Bellocchio, “La Conversione” di Kavac, di cui sono in corso le ultime riprese prima del montaggio definitivo, al film “Ferrari” di Michael Mann e alla serie “Un amore” di Francesco Lagi. Un’operazione che ha permesso di attrarre importanti opere con ricadute economiche sensibilmente superiori a quelle delle annualità precedenti, senza trascurare le opere prime o seconde e il cinema indipendente.

Ulteriore elemento innovativo del bando 2022 è stata l’attenzione al tema “colonna sonora”, ovvero una maggiore percentuale di contributo in caso di coinvolgimento di autori, musicisti o servizi correlati residenti in Emilia-Romagna, coerentemente con l’attenzione della Regione per il tema Musica e l’istituzione della “Music Commission”: sono 9 le opere che coinvolgono professionisti e servizi regionali per la realizzazione della colonna sonora per un valore di quasi 100mila euro.

I progetti finanziati saranno in parte girati sul territorio emiliano-romagnolo, in particolare nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

I progetti finanziati