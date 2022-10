Passante Bologna, On. Ascari (M5S) «Il progetto non è gradito dai cittadini e non aiuta nella tutela dell’ambiente»

L’Onorevole Stefania Ascari ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Infrastrutture per chiedere la sospensione dell’iter relativo al Passante di Mezzo di Bologna: «Il progetto vede l’opposizione di grandissima parte dei cittadini e non più tardi di febbraio 2022, oltre duemila persone hanno sottoscritto una petizione indirizzata a Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per chiedere una Valutazione di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) sull’opera – spiega l’On. Stefania Ascari, Deputata del M5s – e questo documento è ancora senza risposta. Le istituzioni non possono ignorare le richieste dei cittadini, soprattutto quando riguardano le loro condizioni di salute e della qualità della vita».

«Il progetto del Passante va contro tutte le indicazioni date dalle stesse istituzioni “silenti” circa la riduzione del traffico privato e il contenimento della produzione di CO2 – aggiunge l’On. Ascari –. Per questo ho chiesto al Ministero delle Infrastrutture di valutare tutte le misure necessarie a fermare l’iter di un progetto che non solo non è gradito dai cittadini, ma di certo non aiuta nella tutela dell’ambiente, come stabilito nella nostra Costituzione».

Donato Ungaro