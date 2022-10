Consegna del Premio Ramazzini 2022 nell’ambito dei Ramazzini Days

Al via, dal 27 fino al 30 ottobre 2022, il consueto convegno annuale del Collegium Ramazzini denominato ‘Ramazzini Days’, quest’anno in una versione ibrida online e in presenza, tra le città di Carpi e il Comune di Bentivoglio (a Bologna) presso il Castello di Bentivoglio.

In questa occasione verrà assegnato il Premio Ramazzini 2022 a Morando Soffritti, presidente onorario dell’Istituto Ramazzini, come riconoscimento dei numerosi anni dedicati al Collegium Ramazzini, alla sua leadership dell’Istituto, ai suoi molteplici contributi allo studio della carcinogenesi chimica e al suo forte coraggio di fronte agli attacchi feroci e implacabili dell’industria manifatturiera chimica.

La cerimonia di consegna del Premio si terrà sabato 29 ottobre alle ore 18 presso il Castello di Bentivoglio. Di seguito Morando Soffritti terrà una lezione su “La cancerogenicità dell’Aspartame: i fatti e l’urgenza di una rivalutazione normativa”.

Il Collegium Ramazzini è un’accademia internazionale fondata nel 1982 di oltre 180 membri di 32 Paesi. Scienziati, professori ed esperti nel settore delle malattie professionali e della medicina ambientale con la missione di approfondire la conoscenza della salute sul lavoro e dell’ambiente, prevenire le malattie cancerogene e salvare vite umane.

Ufficio stampa Ramazzini