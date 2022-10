Favole al telefono… ad Anzola dell’Emilia

Martedì 11 ottobre alle ore 20.30

nella sala Polivalente della biblioteca, si svolgerà uno spettacolo meraviglioso con una cabina telefonica in scena.

“La cabina delle favole”, da “Favole al telefono” di Gianni Rodari.

Una vecchia cabina telefonica per giocare e ricordare. È questo il modo in cui Gabriele Duma, attore, drammaturgo e regista rivisita le mitiche “Favole al telefono” di Gianni Rodari.

Nella cabina i narratori entrano a turno per raccontare o cantare alla cornetta le favole scelte per la rappresentazione. E, nella cabina, le loro voci si arricchiscono di suoni e musiche che abbracciano il pubblico e lo coinvolgono.

Contemporaneamente verranno proiettate le composizioni grafiche dell’ illustratrice Mariana Chiesa.

La vecchia cabina telefonica, una macchina del tempo in cui magnifici giocattoli sonori prendono vita per coinvolgere chi si ferma ad ascoltare, dispenserà storie tratte dalle “Favole al Telefono”, interpretate da Gabriele Duma e Antonella Franceschini, con la musica di Guido Sodo e le illustrazioni originali create da Mariana Chiesa.

Un’occasione per godere della letteratura come gioco, una incursione in quel mondo interiore e fantastico che, anche attraverso una buona lettura, è necessario frequentare a tutte le età.

Adatto a grandi e bambini.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

comune.anzoladellemilia.bo.it