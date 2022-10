Il sindaco metropolitano Lepore affida la nuova delega Politiche per la pianura bolognese alla consigliera Accorsi

Oggi il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha affidato una nuova delega alla Consigliera metropolitana Sara Accorsi: si tratta delle funzioni amministrative relative alle “Politiche per la pianura bolognese”.

È un incarico che si aggiunge a quello già affidato al Consigliere delegato Maurizio Fabbri sulle “Politiche per l’Appennino bolognese”.

“I Comuni della nostra pianura – è il commento di Lepore – soprattutto quelli della fascia più esterna, presentano spesso caratteristiche affini e soffrono di criticità comuni. Per questo motivo ho deciso di affidare questa nuova delega, con l’obiettivo di coordinare meglio le azioni della Città metropolitana per valorizzare le affinità e trovare strumenti per contrastare le criticità”.

Sara Accorsi, che è anche Consigliera comunale a San Giovanni in Persiceto, aggiunge questa delega a quelle già assegnate: Welfare metropolitano e lotta alla povertà e Politiche per la casa.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Città metropolitana di Bologna