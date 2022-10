Giù di Festival torna in piazza: a Calderara di Reno da martedì 11 a venerdì 14 ottobre

Giù di Festival, la grande festa dell’orientamento scolastico dell’Unione Terre d’Acqua, festeggia le 10 edizioni tornando in presenza. Sarà Calderara di Reno, da martedì 11 a venerdì 14 ottobre, ad accogliere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio (Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) e degli istituti d’istruzione superiore Archimede e Malpighi, che invaderanno la centrale piazza Marconi con l’obiettivo di approfondire come proseguire il proprio percorso di formazione.

Quest’anno l’evento, oltre a celebrare il ritorno in piazza, avrà una nuova formula, per garantire sempre più il protagonismo di studentesse e studenti nella scelta di quale indirizzo scegliere. «Siamo felici che sia proprio il nostro Comune a celebrare il ritorno in presenza di questa importante iniziativa dell’Unione – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone -. Nelle precedenti edizioni ho notato un grande interesse da parte dei ragazzi che hanno partecipato, è stato triste per due anni pensarli davanti a un monitor durante un momento così importante per la loro formazione. È significativo, inoltre, che sia il nostro Comune ad ospitare Giù di festival, per l’alto numero di imprese che ospita il territorio di Calderara. Anche questa è una forma di ripresa, di reazione all’emergenza».

Sarà una quattro giorni intensa, quella calderarese. Martedì 11 la giornata sarà dedicata all’orientamento post diploma: aziende del territorio, agenzie per il lavoro, studenti universitari, enti di formazione e imprenditori racconteranno a studenti e studentesse delle classi quinte superiori le opportunità di studio, lavoro, formazione in Italia e all’estero. Da mercoledì 12 a venerdì 14 invece gli studenti degli istituti superiori e degli enti di formazione presenteranno il proprio percorso di studi, comprese le attività extrascolastiche, agli alunni dell’ultimo anno delle secondarie di primo grado. Ogni giorno saranno presenti delegazioni di 16 indirizzi di scuole superiori e 2 enti di formazione.

L’ultima edizione di Giù di Festival in presenza si era tenuta ad Anzola dell’Emilia nel 2019 per poi passare online nel 2020 e nel 2021. Giù di Festival è voluto e progettato dal Tavolo Distrettuale per le politiche giovanili di Terre d’Acqua, in collaborazione con l’associazione Bangherang APS e grazie al contributo della Regione Emilia Romagna.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno