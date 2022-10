Presso la biglietteria del Teatro Comunale è iniziata la prevendita degli abbonamenti alla stagione teatrale 2022-2023 del Comune di Persiceto, inserita nel cartellone “Tre Teatri per Te”. Dopo la possibilità di rinnovo per chi era già abbonato, da mercoledì 19 ottobre saranno in vendita anche i nuovi abbonamenti. I biglietti per i singoli spettacoli si potranno acquistare dal 26 ottobre.

Ecco gli spettacoli in cartellone a Persiceto per la rassegna “Il coraggio della parola”:

Teatro Fanin ore 21.00

10 dicembre, Andrea Pennacchi in “Pojana e i suoi fratelli”

in “Pojana e i suoi fratelli” 15 dicembre, Lella Costa ed Elia Schilton in “Le nostre anime di notte”

in “Le nostre anime di notte” 16 marzo, Fabio Troiano in “Il dio bambino”

in “Il dio bambino” 23 marzo, Marco Paolini in “Sani! Teatro fra parentesi”

Teatro comunale ore 21.00

18 febbraio, Roberto Mercadini in “Little boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”

in “Little boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica” 22 febbraio, Claudio Casadio in “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi”

in “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi” 25 febbraio, Lorenzo Ansaloni in “L’uomo cancellato. Storia di un anarchico individualista”

Abbonamento a 4 spettacoli (Teatro Fanin):

intero € 70,00

ridotto età € 62,00 (over 65 anni)

Abbonamento a 3 spettacoli (Teatro comunale):

intero € 50,00

ridotto età € 45,00 (over 65 anni)

Abbonamento a 7 spettacoli (Teatro Fanin+Teatro comunale):

intero € 110,00

ridotto età € 100,00 (over 65 anni)

Biglietti singoli:

intero € 20,00

ridotto € 18,00 (over 65 anni)

Acquisto di 4 biglietti a scelta: € 65,00

Chi non è riuscito a rinnovare l’abbonamento potrà farlo anche successivamente, ma senza diritto di prelazione sul posto assegnato col vecchio abbonamento.

Sia per i rinnovi che per le richieste di nuovi abbonamenti sarà possibile prenotare il ritiro degli abbonamenti scrivendo a biglietteriateatro@comunepersiceto.it evitando file e attese.

Orari biglietteria:

mercoledì 10-12

venerdì e sabato 17-19

Per ulteriori informazioni:

Biglietteria del Teatro comunale, corso Italia 72, tel. 051.825022

biglietteriateatro@comunepersiceto.it

comunepersiceto.it