Persiceto, padre sottrae figlio di 4 mesi alla madre

Secondo il racconto della madre, che ha allertato una pattuglia di polizia, il bimbo le era stato sottratto dal padre, di nazionalità marocchina, nella notte di venerdì. Immediate le ricerche da parte degli agenti del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, contattando gli amici dell’uomo e lavorando sulle celle telefoniche che hanno portato le ricerche verso il ferrarese. All’arrivo della polizia, che aveva individuato l’abitazione dove l’uomo teneva il piccolo, il marocchino ha prima negato la sottrazione del minore poi ha reagito contro gli agenti: per lui la denuncia per sottrazione di minore e resistenza a pubblico ufficiale.