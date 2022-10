Premio Agenda Digitale ER 2022, il 10 ottobre a Bologna

Il Premio Agenda Digitale ER 2022 si terrà il 10 ottobre presso l’UNAHOTELS a Bologna Fiera, in piazza della Costituzione 1 a Bologna.

L’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna presenta DESIER, l’indice di digitalizzazione dei Comuni dell’Emilia-Romagna, e premia le buone pratiche di trasformazione digitale sul territorio.

Appuntamento il 10 ottobre all’UNAHOTELS Bologna Fiera per un incontro in presenza con due sessioni in programma per la giornata: quella mattutina, dal titolo “DESIER e Premio Regionale Agenda Digitale Emilia-Romagna”, e quella pomeridiana, dal titolo “A spasso con DESIER”.

La sessione mattutina sarà l’occasione per presentare l’indice DESIER, e per mostrare come il suo utilizzo possa aiutare a ridurre il divario digitale.

Durante la giornata del Premio Agenda Digitale verrà infatti presentato un aggiornamento sull’indice Desi europeo e nazionale, con esponenti di Regione Emilia-Romagna, di ART_ER Scpa, di Lepida Scpa e del Politecnico di Milano, per riflettere assieme su come si stia evolvendo il divario digitale tra le aree della regione, su quali siano i gap più rilevanti e quali possano essere le condizioni favorevoli a uno sviluppo digitale armonico del territorio.

Sarà presente Donata Columbro, giornalista e autrice di “Ti spiego il dato”, che terrà uno speech dal titolo “Viaggio nel mondo dei dati, tra limiti e potenzialità”.

Tra i momenti più importanti della mattinata la premiazione dei Comuni e delle Unioni che hanno raggiunto i valori più alti dell’indice DESIER.

Durante il pomeriggio si terranno sessioni parallele di lavoro dedicate in particolare alle dimensioni SERVIZI PUBBLICI DIGITALI e DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE e verranno presentati alcuni esempi di utilizzo del DESIER, accompagnati da prove pratiche.

Lo scopo sarà quello di individuare possibili azioni di miglioramento in campo digitale per l’amministrazione pubblica, per i cittadini ma anche per le imprese.

