Premiata a Bologna la Protezione Civile di Sala Bolognese

In occasione del X Anniversario del Sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012 è stato organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’ Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile un evento al DUMBO di Bologna per un ringraziamento e ritrovo rivolto all’intero mondo del Volontariato di Protezione Civile.