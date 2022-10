Sala Bolognese, calo pressione acqua per collegamento nuova tubazione

Hera dà comunicazione che dalle ore 21 di mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 6.30 di giovedì 20 ottobre 2022 verranno eseguiti lavori di collegamento della nuova tubazione idrica DN 800 in Via Paradiso a Bentivoglio.

Tali lavori comporteranno la sospensione totale dell’acqua nei Comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Baricella, San Giorgio di Piano, Argelato, Bentivoglio, Cà de Fabbri (Minerbio) e Lovoleto (Granarolo), mentre si potranno manifestare fenomeni di calo della pressione a Sala Bolognese, Castello d’Argile e Minerbio.

Si invita la cittadinanza a rifornirsi di acqua. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non preclude in alcun modo l’utilizzo del servizio e non è dannosa per la salute.

E’ possibile prendere visione dell’ informativa completa .

