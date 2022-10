Evangelisti (FDI): Liste d’attesa sanità, i piani di recupero della Regione non funzionano

I Piani di Recupero delle liste d’attesa della Regione, ad oggi, non hanno prodotto i risultati attesi: a questo punto speriamo che quello adottato nei giorni scorsi dalla Giunta porti a esiti diversi, ma nutriamo forti dubbi.

Purtroppo la nostra lettura dei dati relativi ai primi mesi del 2022 non mostra complessivamente l’accelerazione sperata: gli indici si riferiscono migliorati sul portale regionale, ma dal territorio i cittadini manifestano invece insofferenza. Se si tenta di prenotare una visita le date disponibili sono a oltre un mese di distanza e mai nel luogo più prossimo alla residenza.

Non solo: il piano dei fabbisogni di personale è ancora in fase di definizione, quindi come si pensa che le aziende USL possano assumere professionisti per sopperire ai ritardi? Ad aggravare una situazione che già così appare gravissima vi è anche la mancata garanzia della presa in carico dei pazienti, che non permette di valutare il reale fabbisogno degli stessi.

È sbagliato fare affidamento solo sul prossimo Governo che raccoglierà la triste eredità delle scelte scellerate fatte in conformità alla linee impartite dal Ministro Speranza, e dovrà fare fronte alla crisi provocata dal caro energia: occorrono strategie politiche e di metodo a livello regionale perché i cittadini hanno diritto a un sistema sanitario funzionale alle loro necessità, perché il diritto alla salute è sacrosanto e non conosce attese al termine delle quali potrebbe trovarsi una malattia irreversibile.

Marta Evangelisti

Consigliera Gruppo Regionale FDI