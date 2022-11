19 novembre, a Sant’Agata il Premio Nilla Pizzi 2022

L’edizione 2022 del Premio Nilla Pizzi sancisce la collaborazione e l’incontro col Premio Bianca D’Aponte, premio tra i più importanti del panorama nazionale dedicato alle giovani Cantautrici.

Bianca D’Aponte, giovane cantautrice di Aversa, venuta a mancare giovanissima (quando aveva firmato il suo primo contratto discografico importante) rivive attraverso questo Premio e attraverso l’amore per la musica che ha saputo lasciare. Due artiste diverse ma collegate dalla musica: Nilla è riuscita a compiere il proprio percorso umano ed artistico mentre Bianca è scomparsa proprio nel momento in cui quel percorso lo stava per cominciare.

Due artiste accomunate dall’essere fonti di ispirazione per le nuove generazioni, esempio di amore per la bellezza, esempio di coraggio. Esempio di vita oltre la morte. Questo gemellaggio è esattamente questo: celebrazione della bellezza, ispirazione e momento di vita e rinascita.

Un gemellaggio che è promessa di strada da fare insieme celebrando la musica, ed incoraggiando la caparbietà che risiede nella forza delle proprie idee. Una visione condivisa a favore delle nuove generazioni.

La serata del Premio Nilla Pizzi, che si svolgerà al Teatro Bibiena sabato 19 novembre (ore 21), sarà condotta da Massimo Cotto: autore e conduttore televisivo e radiofonico, voce di Virgin Radio. Scrittore con al suo attivo oltre 70 libri di argomento musicale. Autore di spettacoli teatrali e giornalista

Durante la serata verranno premiate Erica Mou ed una delle cantautrici selezionate per il concorso che si svolgerà ad Aversa il 28 e 29 ottobre.

teatrobibiena.it