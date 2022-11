Persiceto, il Sindaco Pellegatti sui recenti episodi di delinquenza minorile

Gli episodi di delinquenza minorile che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi mesi sono accadimenti gravi che l’amministrazione comunale, unitamente ai servizi socio-assistenziali e alle Forze dell’Ordine sta affrontando da tempo. Nei mesi scorsi è stato avviato un percorso che ha portato a risultati soddisfacenti grazie all’investimento fatto sugli “educatori di strada” e su a attività in orario extrascolastico finalizzate a ridurre il disagio e a recuperare i ragazzi in un contesto di corretto inserimento nella comunità. Purtroppo alcuni ragazzi non hanno voluto partecipare macchiandosi di nuovi, incresciosi, atti di violenza.

Chiederò pertanto alla magistratura di adottare la massima severità nel giudicare questa nuova aggressione perché commessa da soggetti recidivi che hanno rifiutato l’opportunità offerta loro per rimettersi in carreggiata. Ora la misura è colma, e ritengo sia giusto che chi si macchia di atti così gravi inizi a pagare il conto delle proprie azioni.

dalla pagina Fb Lorenzo Pellegatti