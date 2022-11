Agricoltura, in arrivo nuovi mercati contadini a km zero in oltre 100 piazzole dedicate

Al via nuovi mercati contadini in aree riqualificate. È stata approvata la graduatoria per la concessione ai Comuni dei contributi stanziati dalla Regione per 464 mila euro dedicati alla promozione di mercati riservati alla vendita diretta.

Il bando prevede la concessione di contributi a totale copertura delle spese per il recupero e la valorizzazione di fabbricati pubblici dismessi, aree di pertinenza e spazi aperti pubblici da destinare alla creazione di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Verranno allestite complessivamente 107 piazzole dedicate agli agricoltori locali e assicurate 400 giornate di apertura dei mercati contadini.

regione.emilia-romagna.it