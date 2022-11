Cinema documentario e racconto del territorio, torna il festival Mente Locale – Visioni sul territorio

L’anteprima della IX edizione del festival ‘Mente locale – Visioni sul territorio’ si è tenuta mercoledì 9 novembre alle 20.30 al Cinemax di Bazzano, con la proiezione dei film “Nutriti di Fragole” di Alessandro Scillitani e “Il sapore della terra” di Giulio Filippo Giunti.

Il festival si svolgerà dal 15 al 20 novembre con incontri, proiezioni dei 19 film del concorso internazionale e momenti conviviali tra Bologna, Valsamoggia, Savignano sul Panaro, Loiano e Vignola, come ogni anno a ingresso gratuito.

Primo appuntamento martedì 15 novembre alle 16,30 al DAMSLAB di Bologna per parlare di archivi per il racconto del territorio con Paolo Fresu, che con i registi Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi, racconterà il lavoro in corso e la collaborazione con HomeMovies per il documentario Berchidda in Jazz, dedicato a un festival unico, che in 35 anni ha reso il piccolo paese sardo un territorio dell’anima. Ccompletano il panel le testimonianze sugli straordinari archivi del Touring Club Italiano e sul progetto multimediale Documentando.

Il concorso internazionale si svolgerà dal 16 al 19 novembre, con proiezioni al Cinemax di Bazzano (mercoledì 16 novembre dalle 20,30), al Bristol di Savignano sul Panaro (giovedì 17 novembre dalle 19), al cinema Vittoria di Loiano (venerdì 18 novembre dalle 20,30) e al Teatro Fabbri di Vignola (sabato 19 novembre dalle 14,30). Domenica 20 novembre premiazione e replica dei film vincitori a Vignola, dalle 11 in avanti alla Sala dei Contrari della Rocca di Vignola.

Info e contatti: festivalmentelocale@gmail.com, www.festivalmentelocale.it

