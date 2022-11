Coppa del Mondo Paralimpica a Eger: secondo posto di Emanuele Lambertini

È partita giovedì 17 da Eger, in Ungheria, la prima tappa della Coppa del Mondo Paralimpica 2022/2023, che rappresenta il primo evento valido per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Un appuntamento doppiamente importante, in cui l’Italia ha subito centrato il podio con Emanuele Lambertini, che nella prova di spada categoria A si è piazzato al secondo posto. Il classe 1999 delle Fiamme Oro ha risposto presente nell’arma in cui è secondo al mondo e ha perso solo la finale contro il leader del ranking e medaglia d’oro paralimpica in carica Piers Gilliver, che ha vinto 15-9. L’azzurro, seguito dal CT Francesco Martinelli, è stato autore di una bellissima prova partita nel tabellone dei 32 col successo sull’iracheno Hayder Al-Ogaili per 15-9 e proseguita con il derby italiano contro Matteo Betti, in cui l’emiliano ha avuto la meglio con lo stesso punteggio. Un quarto da brividi con la vittoria contro l’iracheno Zainlulabdeen Al-Madhkhoori per 15-14 ha permesso a Lambertini di accedere alla semifinale, in cui ha dominato 15-7 sul francese Luca Platania Parisi ed è così giunto in finale. Qui la sconfitta contro Gilliver, ma un secondo posto da festeggiare.

