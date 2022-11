Crevalcore: completamento della rete di ricarica elettrica per le auto

Come da programma, sono state installate le ultime tre colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici nel capoluogo di Crevalcore.

Le colonnine sono state posizionate lungo la circonvallazione del paese: una colonnina in viale Italia, a servizio del parcheggio dove erano state precedentemente posizionate le casette di legno post-terremoto, e due colonnine nel parcheggio alle spalle del vecchio distributore in viale Amendola.

Al momento, solo la colonnina di viale Italia è pienamente funzionante, mentre le altre sono ancora in attesa di essere collegate, da parte di Enel distribuzione alla rete elettrica.

“L’istallazione non ha comportato nessuna spesa per il Comune – dichiara il primo cittadino Marco Martelli – se non l’esenzione del pagamento del suolo pubblico utilizzato. Queste azioni vanno considerate come i primi passi di quello che sarà un cambiamento epocale del nostro rapporto con la mobilità e l’energia. Aldilà delle date e delle scadenze, sulle quali possiamo discutere e avere opinioni diverse, ritengo che questo sia un processo irreversibile che ci accompagnerà per i prossimi anni e dovrà modificare radicalmente il nostro rapporto con l’ambiente e il nostro pianeta. Lo dobbiamo a noi stessi ma, soprattutto, alle nuove generazioni.”

Sonia Camprini

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore