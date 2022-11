Calderara: aggredisce la moglie per gelosia, il figlio chiama il 112

Aggredita in casa dal marito dopo una scenata di gelosia, una donna 40enne ecuadoriana è stata soccorsa grazie al pronto intervento dei carabinieri, allertati dal figlio della coppia. Il giovane aveva infatti assistito alla scena del padre, un 41enne anch’egli dell’Ecuador, che dopo aver immobilizzato la donna la stava picchiando al volto, rompendole il setto nasale.

Il fatto è accaduto a Calderara di Reno dove la famiglia risiede. Per la 40enne, portata all’ospedale Maggiore di Bologna, è stato necessario un ricovero per trauma cranico e del setto nasale giudicati guaribili in 30 giorni.