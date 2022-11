Disco Club Paradiso fuori da X Factor, le parole del Sindaco di Crevalcore

Vi abbiamo seguito con tanta passione, facendoci trascinare dalla vostro entusiasmo, mi avete perfino fatto partecipare ad un televoto, mai fatto prima. Ad un certo punto ho ricordato la mia infanzia quando a canzonissima c’era il voto delle giurie sparse per tutta l’Italia e a Bologna votavano tutti per Gianni Morandi, un secolo fa. ll fatto che il vostro percorso si sia interrotto non cambia niente, vi auguro tanta fortuna, che possiate coronare il vostri sogni, e per noi rimarrà il ricordo di qualche serata passata in allegria.

dal profilo Fb di Marco Martelli