Un nuovo sito per il Comune di Crevalcore

E’ online il nuovo sito istituzionale del Comune di Crevalcore.

Da giovedì 10 novembre sono iniziate le operazioni di migrazione e, per qualche tempo, le pagine internet vecchie e nuove convivranno, in attesa del completamento della migrazione complessiva dei contenuti.

“Crevalcore – dichiara il sindaco Marco Martelli – ha deciso di aderire al progetto proposto dalla Città Metropolitana di Bologna, Nuova Rete Civica – PON Metro Bologna, che, utilizzando uno degli assi di finanziamento dell’Unione Europea, ha realizzato un portale che intende superare la separazione tra comune-fisico e comune-digitale. L’idea è quella di permettere ai propri cittadini di fruire del sito come di un ulteriore sportello da remoto, meglio adattabile e flessibile anche alle nuove necessità di organizzazione di vita e di lavoro delle persone.”

Il progetto ha coinvolto, oltre al Comune di Bologna, diversi comuni dell’area metropolitana di Bologna, e altri comuni ed enti dell’intera Regione Emilia-Romagna permettendo di convergere verso uno standard di struttura e di classificazioni dei servizi.

Il nuovo sito permette di prevedere nuovi servizi digitali che garantiscono integrazione e interoperabilità con le piattaforme abilitanti nazionali (ANPR, PagoPa, SPid, AppIO, etc.).

Tra le novità consentite da questa piattaforma, previste appunto nelle prossime fasi, ci sarà che ogni cittadina e cittadino potrà avere la propria area personale nella quale ritrovare dati, documenti in possesso dell’Amministrazione, parte dei rapporti pregressi, le proprie segnalazioni e gli appuntamenti presi direttamente con il servizio che interessa. Sarà prevista anche la possibilità di poter prenotare direttamente le sale civiche, verificandone la disponibilità in tempo reale.

“Insomma un sito – conclude Martelli – con al centro il cittadino e con l’obiettivo di offrire accessibilità intuitiva ai servizi specifici nel più breve tempo possibile. Questo per permetterci di ampliare il più possibile le modalità di relazione tra la cittadinanza e il comune, senza per questo dimenticare quanti non hanno grande confidenza con il digitale, i quali potranno continuare ad accedere direttamente allo sportello fisico, facendo però così meno attesa. Puntiamo quindi ad essere sempre di più un comune multicanale.”

Sonia Camprini

Ufficio comunicazione – Comune Crevalcore