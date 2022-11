Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative a Persiceto

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Persiceto promuove alcuni eventi in collaborazione con enti e associazioni locali.

Venerdì 25 e sabato 26 novembre a San Giovanni in Persiceto sono in programma alcune iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosse dal Comune in collaborazione con le associazioni Udi-Unione Donne in Italia, Mondo Donna, Amnesty International, Gruppo Mai Più, scuola “Mezzacasa”, Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto e Lions Club Persiceto.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 25 novembre alle ore 11.30 davanti al Centro civico di San Matteo della Decima con la consegna di una panchina rossa restaurata a cura del Lions Club Persiceto; la panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato dalle donne che non ci sono più perché vittime di violenza. Alle ore 12, in piazza Mezzacasa, seguirà un Flash mob con la partecipazione di studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado “Mezzacasa”.

Alle ore 20.30 nella Sala dell’Affresco, presso il Chiostro di San Francesco in piazza Carducci, si terrà “I corpi raccontano” una serata di musica e parole a cura di Udi e delle Biblioteche comunali persicetane: dopo un aperitivo di benvenuto e i saluti istituzionali, vi sarà una testimonianza di una delle donne del gruppo di auto mutuo aiuto Mai Più e, a seguire, letture a tema a cura dell’Associazione Raku, con l’accompagnamento musicale dell’Associazione musicale Leonard Bernstein.

Sabato 26 novembre alle ore 10, in piazza del Popolo, seguirà la consegna di una seconda panchina rossa, sempre restaurata a cura del Lions Club Persiceto. In concomitanza, fino alle 12, il Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto sarà presente in piazza con “Questo non è amore”, presidio informativo sulla violenza di genere con la partecipazione delle associazioni locali e di studentesse e studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Malpighi”.

Alle ore 21, il Teatro comunale ospiterà infine “Una nessuna centomila – The Best Of”, spettacolo di danza e musica a cura di Asd Longara Sport.

Ufficio stampa Comune Persiceto