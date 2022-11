Persiceto, lavori di asfaltatura su via Budrie

Sono iniziati oggi, 24 novembre, i lavori di asfaltatura nel tratto di via Budrie compreso tra l’attraversamento pedonale in corrispondenza di via Galvani e l’intersezione con via Bassa.

L’intervento proseguirà anche domani e interesserà anche il tratto di via Budrie compreso tra la rotatoria sulla tangenziale (via Enzo Biagi)e il ramo di via Budrie che si collega col comparto Predio Romita.

Fino al termine dei lavori i tratti interessati di via Budrie saranno percorribili a senso unico alternato regolato da movieri.

dalla pagina Fb Comune Persiceto