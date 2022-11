Idee in marcia per Persiceto e frazioni: La fiaba del sabato del villaggio

Oggi per la terza volta in dieci giorni, esce sul Carlino l’invito alla cittadinanza a fare parte della nuova Consulta voluta dall’amministrazione dal titolo Legalità, sicurezza e cittadinanza attiva. 3 annunci in dieci giorni…peraltro non dicendo nemmeno il vero: il Sindaco invita i cittadini a partecipare ma in quella consulta per loro stessa volontà possono partecipare solo le associazioni già iscritte all’Elfa e NON impegnate in altre consulte. Staremo a vedere se la tripla chiamata è segnale di larga partecipazione…temiamo però che sia invece il segno di una crisi aperta e che la Giunta fatica ad ammettere…praticamente come l’annuncio di oggi sul Carlino in pompa magna sul suo piano sicurezza, mentre però nel nostro territorio furti, atti di vandalismo ai parchi giochi e atti di delinquenza continuano…. PS:i nuovi ingressi nel corpo di polizia municipale, annunciati come fosse la sua immediata risposta alla situazione in corso, in realtà erano già noti e stabiliti da tempo: la scelta della Giunta di riprendere la polizia all’interno del personale del Comune impone assunzioni, anzi ne imporrebbe in numero ben maggiore! Inoltre chiunque sa che i piani assunzioni del comune hanno tempi stabiliti!!!

Idee in marcia per Persiceto e frazioni