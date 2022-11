Da Decima un nuovo album di “Immagini ritrovate”

Giovanni Nicoli (1927-2022) era un fotografo di San Matteo della Decima che per circa 60 anni (1952-2010) ha documentato di tutto: le ricorrenze e le feste famigliari, i momenti salienti della vita rurale, le trasformazioni del territorio, gli avvenimenti tradizionali, le calamità naturali, ecc. Il patrimonio fotografico, puntualmente archiviato, ha permesso a Marefosca (l’Associazione culturale di Decima) di pubblicare cinque stupendi volumi che racchiudono la storia per immagini della comunità decimina. L’ultimo, in ordine di tempo, sarà presentato domenica 20 novembre, alle ore 16, presso la sala polivalente del Centro Civico di San Matteo della Decima. Interverranno: Fausto Gozzi, studioso e pubblicista d’arte, Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto, Dora Nicoli, figlia dell’autore e Floriano Govoni, curatore del libro.

Il libro “Album 5: immagini ritrovate” di grande formato e di oltre 300 pagine, riporta 700 immagini, parte in bianco/nero e parte a colori, stampate con cura e meticolosità. Marefosca ritiene che questo progetto editoriale sia un dovuto riconoscimento all’autore per l’attività svolta, ma anche una “ghiotta” occasione per rendere pubblico un materiale inedito di grande interesse iconografico.