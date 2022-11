“Passeggiate Patrimoniali” nei parchi e giardini storici dell’Emilia-Romagna, tra natura e cultura

Da quest’anno il calendario della rassegna regionale “ViVi il Verde”, dedicata ai giardini e parchi storici sul nostro territorio, si arricchisce di nuovi appuntamenti grazie alle “Passeggiate Patrimoniali”.

Le passeggiate sono l’esito di un bando regionale rivolto ai Comuni dell’Emilia-Romagna che ha inteso promuovere l’impegno delle istituzioni locali nell’offrire occasioni di incontro per aumentare la consapevolezza del proprio patrimonio culturale ed accrescere il senso di appartenenza ad una comune base culturale, partendo dai parchi e giardini storici tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e presenti sul proprio territorio.

L’esito è un programma di 30 appuntamenti in cui il territorio racconta sé stesso: non semplici escursioni o visite guidate, ma itinerari che portano alla esplorazione ed alla scoperta del territorio e della sua storia attraverso gli occhi e le voci di chi lo vive più da vicino, con approfondimenti sul patrimonio culturale naturale, paesaggistico, architettonico, archeologico, museale, archivistico e letterario.

I Comuni coinvolti in questa prima edizione delle “passeggiate” sono 10: Castel Maggiore, Cavriago, Formigine, Fiorano Modenese, Lugo, Pavullo nel Frignano, Portomaggiore, Riccione, Salsomaggiore Terme e Sassuolo.

Le “Passeggiate Patrimoniali”, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, Settore Patrimonio culturale, sono tutte gratuite, ma quasi sempre con un numero limitato di posti, per cui è necessaria la prenotazione.

Dopo la visita in anteprima del 16 ottobre a Fiorano Modenese, le passeggiate proseguono dal 30 ottobre fino a dicembre 2022.

Il programma completo è disponibile in allegato

