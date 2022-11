Per Natale Persiceto diventa un “Villaggio polare”

A partire da sabato 26 novembre e per tutto il periodo delle festività natalizie il Comune propone diversi appuntamenti organizzati in collaborazione con la rete dei commercianti, Pro Loco e altre associazioni locali. Fino all’Epifania è in programma un ricco cartellone di eventi sul territorio per coinvolgere grandi e piccoli. La novità di quest’anno è il “Villaggio polare”: in piazza del Popolo e in piazza Mezzacasa a Decima saranno allestite alcune tensostrutture gonfiabili a forma di igloo per poter organizzare eventi in piazza, accessibili a tutti durante il passeggio, ma in un’atmosfera raccolta.

Primo appuntamento sabato 26 novembre alle ore 18 in piazza del Popolo dove si terrà l’inaugurazione del “Villaggio polare”, allietata dalla musica di Gianfry Live Music. Per l’occasione sarà presente il Sindaco Lorenzo Pellegatti, l’Assessore al commercio Alessandro Bracciani, e il parroco Don Lino Civerra.

“Quest’anno – dichiara l’assessore al Commercio Alessandro Bracciani – l’Amministrazione comunale, d’accordo con la rete dei commercianti, ha voluto dare un segnale di consapevolezza del delicato momento economico che tutti stiamo attraversando. Per questo motivo si è scelto di puntare su un allestimento semplice ma d’effetto, in grado di caratterizzare la piazza e il corso principale in tema natalizio. Il Villaggio Polare allestito a Persiceto e a Decima sarà animato da un calendario ricco di appuntamenti per grandi e piccoli, tra cui laboratori, spettacoli, momenti di incontro e altro ancora, che sono sicuro renderanno speciale anche questo Natale”.

Inoltre, durante i sabati e le domeniche di dicembre e nelle giornate festive, dalle 10 alle 18, sarà presente in piazza lo stand di Pro Loco con specialità gastronomiche mentre tutti i giorni presso la casetta di legno sarà attivo il servizio bar gestito dai volontari del Circolo Tv Club. Durante il periodo natalizio sarà possibile visitare due mostre a tema. L’ex Chiesa di San Francesco, in piazza Carducci, ospita “Il Presepe dei commercianti”, un allestimento di grandi dimensioni a cura di Ascom, composto dalla Sacra Famiglia accompagnata dalle statuine dei commercianti impegnati nei loro mestieri; sarà possibile vederlo anche in occasione dei tour speciali dedicati alle botteghe storiche, organizzati durante le festività per il ciclo “VisitPersiceto”, l’11, il 18 e il 23 dicembre e il 7 gennaio alle ore 16. Nell’ex chiesa di Sant’Apollinare è allestita invece l’esposizione “Natale in Sant’Apollinare” a cura di Pro Loco, con opere di pittura, scultura e grafica di vari artisti persicetani.

Ufficio stampa Comune Persiceto