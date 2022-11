Persiceto: bimba di 4 anni cade dal terrazzo e muore

Tragico accaduto questa sera a San Giovanni in Persiceto, quando verso le 19 una bimba di 4 anni ha perso la vita cadendo dal balcone della propria abitazione in zona Porta Garibaldi.

La bimba, dalle prime notizie, avrebbe eluso il controllo dei familiari presenti in quel momento in casa, madre e nonna, uscendo da una portafinestra, arrampicandosi poi sull’unità esterna del condizionatore e infine precipitando per 6 metri dal secondo piano.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola sul colpo.

(notizia in aggiornamento)