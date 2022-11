Da lunedì 28 novembre 2022 via Di Mezzo sarà chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra via Tivoli e via Castagnolo, per consentire lavori di asfaltatura.

Il divieto di transito riguarderà tutti i veicoli a motore eccetto i residenti nel tratto interessato e durerà fino al termine dei lavori.

In corrispondenza delle intersezioni con via Tivoli, via Cassola di Sotto e via Castagnolo saranno posizionate delle transenne con indicazioni di deviazione.

