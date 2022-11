Persiceto, il secondo romanzo di Floriano Govoni è pronto!

Domenica 27 novembre alle ore 16, nella Sala del Consiglio di San Giovanni in Persiceto verrà presentato il libro “Le mollette nei pantaloni” (I ciapétt ind al brèg) di Floriano Govoni. Interverranno: Lorenzo Pellagatti, Sindaco di Persiceto; Alberto Tampellini, storico; Pierangelo Pancaldi, storico e l’autore Floriano Govoni. Durante la presentazione saranno letti brani del libro da parte di Emanuele Scagliarini.

In questo libro, che è la continuazione del romanzo “Da una a 60 candele”, vengono raccontate le vicissitudini della famiglia Cavicchi negli anni ’50 (Giuseppe, Adele e i 5 figli), con numerosi flashback riguardanti il periodo trascorso in campagna.

Il romanzo affronta varie aspetti: il passaggio da una realtà contadina a quella paesana, la nostalgia per il passato, la necessità di conservare e tramandare le tradizioni, l’apprezzamento per le comodità e per le nuove tecnologie che semplificano la vita quotidiana…

Ma l’impatto con la nuova realtà è fatta anche di pettegolezzi, di piccoli sotterfugi. di una umanità che ancora lotta per la sopravvivenza ma con la volontà coriacea di chi desidera emanciparsi.

L’autore, con questo libro, ha voluto lasciare una traccia a stampa di una memoria culturale che ormai si sta perdendo; per rimarcare la peculiarità del periodo storico in cui si svolge la vicenda, i dialoghi fra i componenti della famiglia sono riportati in dialetto bolognese perché in quegli anni la lingua madre per moltissimi decimini era il vernacolo.

Fabio Poluzzi